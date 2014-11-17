В Москве трое молодых людей заключены под стражу за разбой на железнодорожной станции. Об этом сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО.

По данным ведомства, трое неизвестных лиц на железнодорожной станции Щербинка причинили жителю Подмосковья телесные повреждения и ограбили его. Ему нанесли удары по голове и различным частям тела, забрали два телефона, электрическую бритву и денежные средства в размере 15 тысяч рублей, после чего скрылись.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий транспортные полицейские установили личности и местонахождение налетчиков. Подозреваемые были задержаны по месту жительства и доставлены в полицию. Похищенное имущество изъято. Фигуранты заключены под стражу.

