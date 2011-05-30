179 школьников со всей страны получили дипломы Всероссийской олимпиады по литературе

179 учащихся получили дипломы победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников по литературе. Лучшие результаты показали ребята из Петербурга, Москвы и Краснодарского края. Об этом сообщает пресс-служба Минпросвещения России.

Последний этап завершился во Владикавказе. В нем приняли участие почти 400 человек из 87 регионов страны. Позади у учащихся целая литературное "состязание": сочинение, творческие задания и устное творческое выступление.

Чем больше вы будете дерзать, пытаться узнать, читать и понимать, тем больше шансов, что в жизни вы станете теми, кто напишет историю нашей страны. Сергей Меняйло, глава Республики Северная Осетия – Алания

Финальный этап олимпиады проходит в Северной Осетии уже второй раз. Для финалистов организовали экскурсии, мастер-классы и семинары, чтобы познакомить ребят с местной культурой и традициями. Они посетили места боевой славы, Национальный музей и конно-драматический театр "Нарты".

Дипломы дают право учащимся поступить без вступительных испытаний в лучшие вузы страны по соответствующему профилю.

