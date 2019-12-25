20 тыс. человек хотят стать волонтерами Международного фестиваля молодежи 

Самому юному из них – 16 лет, а самому взрослому – 83 года.

Международный фестиваль молодежи пройдет в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. Завершился прием заявок на волонтерство – желающими помогать с организацией оказались 20 тыс. россиян со всей страны. Больше всего заявок поступило от жителей Санкт-Петербурга, Свердловской, Московской, Белгородской и Челябинской областей. Об этом рассказали в Правительстве России.

Фестиваль соберет на своей площадке 10 тыс. участников. Волонтеры будут связующим звеном по всем направлениям – в том числе, по вопросам логистики, медиа, лингвистики и аккредитации. Кроме того, они помогут сориентироваться иностранным делегациям во время 30 экспедиций региональной программы.

Заявки в волонтёрский корпус Международного фестиваля молодёжи подали более 20 тысяч человек из всех регионов России, а также из Республики Абхазия. Из числа всех желающих предстоит отобрать 2 тысячи добровольцев. Они помогут в организации и проведении крупнейшего молодёжного события, которое пройдёт в рамках нацпроекта "Молодёжь и дети". Дмитрий Чернышенко, Заместитель Председателя Правительства

В мае пройдет основной этап с собеседованием, а уже летом начнется активная подготовка добровольцев к интенсивной работе.

