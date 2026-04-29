В Екатеринбурге задержали вахтовика за ложное сообщение о взрывном устройстве на вокзале. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УТ МВД России.

По данным следствия, мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, прибыл на железнодорожный вокзал в Екатеринбурге, чтобы на поезде отправиться в Челябинск. Пройдя внутрь комплекса, он позвонил по номеру "112" и заявил, что якобы везет с собой взрывоопасный предмет, но не стал скрывать от диспетчера свое имя и точное местоположение. Правонарушителя задержали сотрудники патрульно-постовой службы транспортной полиции.

При обыске опасных устройств или веществ обнаружено не было. Мужчина признал свою вину, пояснив свой поступок тем, что находился под воздействием спиртного. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за совершение различных преступлений. Возбуждено уголовное дело.

