Школьники одной из гимназий Екатеринбурга массово обратились за медпомощью

Возбуждено уголовное дело.

Школьники из Екатеринбурга массово обратились за медицинской помощью. Следователи проводят проверку и назначают экспертизы. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по Свердловской области.

По данным ведомства, об ухудшении здоровья сообщили сразу несколько школьников одной из гимназий в столице Урала. В данный момент следователи осматривают место, собирают документы, допрашивают свидетелей и назначают необходимые экспертизы. Правоохранителям предстоит установить точное количество пострадавших, оценить степень тяжести причинённого вреда.

Возбуждено уголовное дело по статье 236 УК РФ "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил". Санкция по такому преступлению может достигать до 2 лет лишения свободы.

Фото: пресс-служба Следственного комитета РФ по Свердловской области