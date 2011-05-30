Кубинский музыкант из Петербурга рассказал о музыке, времени и поиске своего пути

На момент переезда Йоель Гонсалес уже был состоявшимся музыкантом.

"Петербургский дневник" поговорил с кубинским музыкантом, перкуссионистом и автором образовательной программы "Метроритмика" в Академии танца Бориса Эйфмана Йоелем Гонсалесом, который проживает в Петербурге, и узнал, почему музыка является интернациональным инструментом общения, что лежит в основе воспитания современных детей и как чувство ритма помогает найти свой путь в жизни.

Йоель Гонсалес рассказал, что он живёт в Петербурге уже более 30 лет. Решение о переезде было связано с его первой женой, которая была родом из России. Она работала в "Интуристе" и сопровождала туристов на Кубу, где они и познакомились. В то время Гонсалес служил в армии, в военном оркестре города Матансас, а также работал в курортном городе Варадеро. После того как они решили пожениться, он переехал в Россию, а именно в Петербург, где жила его супруга. Он отметил, что всё в жизни взаимосвязано: он родился в городе Сьенфуэгос, который считается культурным центром Кубы, а теперь оказался в культурной столице России.

На момент переезда Гонсалес уже был состоявшимся музыкантом. Он с детства занимался музыкой, начиная с участия в известном детском музыкальном коллективе Grupo Ismaelillo и затем в группе Cielito Lindo. Он всегда любил свою профессию и считает себя счастливым человеком.

Гонсалес также уточнил, что всегда специализировался на перкуссионных музыкальных инструментах. Он окончил Международную школу искусств в Гаване по специальности "дирижер" и "исполнитель на ударных инструментах". Он выразил благодарность судьбе за то, что она сводила его с высокопрофессиональными музыкантами.

Музыкальный путь Йоеля в России начался в 1991 году, когда он приехал в Петербург. Это было непростое время: он не знал русского языка и брался за разную работу, чтобы обеспечивать свою семью. Он работал водителем такси и видеооператором. Однако со временем всё сложилось и с музыкальной сферой: он познакомился с барабанщиком и перкуссионистом Артуром Газаровым и другими музыкантами, с которыми до сих пор активно сотрудничает.

Гонсалес отметил, что отношение к кубинской музыке в России изменилось за период с 1991 года. Благодаря историческим связям между странами сохраняется крепкая дружба и теплота между народами. Кубинская музыка по-прежнему принимается с большим теплом.

Основой кубинской музыки, по мнению Йоеля, является жизнерадостность, которая часто рождается из страдания. Он рассказал о музыкальном инструменте клаве, который появился в 16-17 веках и стал основой для многих жанров афро-кубинской музыки. Этот инструмент был создан рабами для отбивания ритма мелодии.

Гонсалес также является автором нескольких книг на тему ритма. Он считает, что чувство ритма помогает управлять временем и пространством. В своей книге "Step by step" он описал алгоритм, который соединяет большинство ритмов, существующих на планете.

Фото: "Петербургский дневник" (Александр Глуз)