Грузовой поезд сбил пенсионера насмерть в Гатчине
Сегодня, 12:49
Погиб 88-летний местный житель, переходивший пути на запрещающий сигнал светофора.

Транспортная полиция в Ленобласти проводит проверку по факту смертельного травмирования мужчины на железной дороге. В минувшие выходные у станции Гатчина-Варшавская на потерпевшего наехал грузовой поезд, рассказали в УТ МВД России по СЗФО. 

Погиб 88-летний местный житель, переходивший пути на запрещающий сигнал светофора. Машинистом подавались звуковые сигналы, также было применено экстренное торможение. Задержка составов не допущена. Все обстоятельства трагедии устанавливаются. 

Ранее на Piter.TV: поезд сбил насмерть лося на перегоне Саблино — Колпино. 

Фото: Piter.TV 

