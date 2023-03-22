Грузовой поезд сбил пенсионера насмерть в Гатчине

Погиб 88-летний местный житель, переходивший пути на запрещающий сигнал светофора.

Транспортная полиция в Ленобласти проводит проверку по факту смертельного травмирования мужчины на железной дороге. В минувшие выходные у станции Гатчина-Варшавская на потерпевшего наехал грузовой поезд, рассказали в УТ МВД России по СЗФО.

Погиб 88-летний местный житель, переходивший пути на запрещающий сигнал светофора. Машинистом подавались звуковые сигналы, также было применено экстренное торможение. Задержка составов не допущена. Все обстоятельства трагедии устанавливаются.

Фото: Piter.TV