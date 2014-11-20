Поезд сбил насмерть лося на перегоне Саблино — Колпино

Животное перебегало пути перед приближавшимся составом.

В Петербурге сотрудники транспортной полиции устанавливают обстоятельства гибели дикого животного на железнодорожном перегоне Саблино — Колпино. Поезд из Москвы наехал на лося утром 5 декабря.

Животное перебегало пути перед приближавшимся составом. Машинист применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось. Сведения переданы в комитет по природным ресурсам Ленобласти.

Ранее мы рассказывали о том, что во Всеволожске мигрант попал под колеса электрички и погиб. Он переходил пути в неположенном месте.

Фото: Piter.TV