  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Поезд сбил насмерть лося на перегоне Саблино — Колпино
Сегодня, 11:48
160
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Поезд сбил насмерть лося на перегоне Саблино — Колпино

0 0

Животное перебегало пути перед приближавшимся составом.

В Петербурге сотрудники транспортной полиции устанавливают обстоятельства гибели дикого животного на железнодорожном перегоне Саблино — Колпино. Поезд из Москвы наехал на лося утром 5 декабря. 

Животное перебегало пути перед приближавшимся составом. Машинист применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось. Сведения переданы в комитет по природным ресурсам Ленобласти. 

Ранее мы рассказывали о том, что во Всеволожске мигрант попал под колеса электрички и погиб. Он переходил пути в неположенном месте.

Фото: Piter.TV 

Теги: лось, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии