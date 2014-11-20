Во Всеволожске мигрант попал под колеса электрички и погиб

Он переходил пути в неположенном месте.

Транспортная полиция Ленобласти проводит проверку по факту смертельного травмирования мужчины на железнодорожной станции Бернгардовка.

По данным УТ МВД России по СЗФО, трагедия произошла вечером 4 декабря во Всеволожске. Под колесами электропоезда погиб 39-летний мигрант. Он переходил пути в неположенном месте. Машинист подавал звуковые сигналы, было применено экстренное торможение. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Фото: Piter.TV