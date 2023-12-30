На украшение Петербурга к Новому году потратят 163 млн рублей

Итоги конкурсов подведут 30 сентября.

Смольный начал подготовку к Новому году. На портале госзакупок СПб ГКУ "Городской центр рекламы и праздничного оформления" разместило пять конкурсов на украшение города к праздникам, обратило внимание издание "Нева.Тудей".

Общая сумма закупок – более 162,9 млн рублей. Итоги конкурсов подведут 30 сентября.

Победители должны будут украсить Петербург искусственными елями, гирляндами, световыми композициями. Например, в Василеостровском районе по 16 адресам разместят 163 украшения, в Петроградском районе по 17 адресам – 132 украшения. За праздничное оформление этих двух районов специалистам заплатят 21,5 млн рублей.

За работы в Кронштадтском и Курортном районах подрядчики получат 31,8 млн рублей, в Выборгском, Калининском и Приморском районах – 33,5 млн рублей, в Красносельском и Пушкинском районах – 36,9 млн рублей, в Кировском, Красносельском, Московском и Фрунзенском районах – 39 млн рублей. За установку украшений заплатят из городского бюджета.

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Фото: Piter.TV