В Петербурге не нашли поставщика антигололедной соли

Планировалось купить 79,3 тыс. тонны вещества навалом и еще 5,8 тонны – в мягком специализированном контейнере.

СПб ГБУ "Центральное управление региональных дорог и благоустройства" не нашло поставщика на закупку антигололедной соли за 679,8 млн рублей к зиме. На соответствующие данные с портала госзакупок обратило внимание издание Delta.News накануне.

Аукционом заинтересовалась одна компания, однако ее заявка не подходила по требованиям. По техническому заданию цель этой закупки – "обеспечение уборки и содержания дорог в зимний период".

Планировалось купить 79,3 тыс. тонны вещества навалом и еще 5,8 тонны – в мягком специализированном контейнере. Контракт должен был действовать до 30 апреля 2025 года.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге стартовала подготовка к зимнему сезону.

Фото: Piter.TV