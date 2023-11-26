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В Петербурге не нашли поставщика антигололедной соли
Сегодня, 12:19
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В Петербурге не нашли поставщика антигололедной соли

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Планировалось купить 79,3 тыс. тонны вещества навалом и еще 5,8 тонны – в мягком специализированном контейнере.

СПб ГБУ "Центральное управление региональных дорог и благоустройства" не нашло поставщика на закупку антигололедной соли за 679,8 млн рублей к зиме. На соответствующие данные с портала госзакупок обратило внимание издание Delta.News накануне. 

Аукционом заинтересовалась одна компания, однако ее заявка не подходила по требованиям. По техническому заданию цель этой закупки – "обеспечение уборки и содержания дорог в зимний период". 

Планировалось купить 79,3 тыс. тонны вещества навалом и еще 5,8 тонны – в мягком специализированном контейнере. Контракт должен был действовать до 30 апреля 2025 года. 

Ранее на Piter.TV: в Петербурге стартовала подготовка к зимнему сезону. 

Фото: Piter.TV 

Теги: антигололедная соль, зима в петербурге
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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