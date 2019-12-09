В Петербурге минувшая ночь стала самой холодной с начала года

Температура составила -16,3 градусов.

Ночь с 16 на 17 февраля в Петербурге стала самой холодной с начала года. Об этом рассказал синоптик Михаил Леус.

Минимальная температура воздуха составила -16,3 градусов. Это повторение морозного рекорда зимы: столько же столбики термометров показали 18 декабря 2024 года.

А в Ленобласти самое холодное место – Лодейное Поле, где температура опустилась до -26,2 градусов.

Морозы в Северной столице сохранятся и на этой неделе. Потепление ожидается после 21 февраля.

Фото: Piter.TV