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В Петербурге минувшая ночь стала самой холодной с начала года
Сегодня, 9:56
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В Петербурге минувшая ночь стала самой холодной с начала года

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Температура составила -16,3 градусов.

Ночь с 16 на 17 февраля в Петербурге стала самой холодной с начала года. Об этом рассказал синоптик Михаил Леус.

Минимальная температура воздуха составила -16,3 градусов. Это повторение морозного рекорда зимы: столько же столбики термометров показали 18 декабря 2024 года. 

А в Ленобласти самое холодное место – Лодейное Поле, где температура опустилась до -26,2 градусов. 

Морозы в Северной столице сохранятся и на этой неделе. Потепление ожидается после 21 февраля. 

Фото: Piter.TV 

Теги: зима в петербурге, михаил леус, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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