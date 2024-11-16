Морозы продержатся в Петербурге всю следующую неделю

До 23 февраля оттепели ждать не стоит.

Морозная погода сохранится в Санкт-Петербурге на протяжении всей следующей недели. Об этом сообщил главный синоптик Северной столицы синоптик Александр Колесов в своем Telegram-канале.

По словам специалиста, холодная воздушная масса уже достигла Ленинградской области и останется над регионом в ближайшие дни. Погода застыла в своей зимней фазе, отметил Колесов.

Несмотря на то, что в середине недели дневная температура поднимется до -2 градусов, существенного потепления стоит ожидать не раньше пятницы — 21 февраля.

"Вся предстоящая неделя в Санкт-Петербурге ещё будет зимней, и на потепление можно рассчитывать только к пятнице" Александр Колесов

Отметим, что предстоящие ночи в Санкт-Петербурге ожидаются особенно холодными, с температурой воздуха от -10 до -15 градусов Цельсия, в связи с ожидаемыми прояснениями.

Ранее Piter.TV сообщал, что в воскресенье утром световые столбы засияли над Парнасом.

Фото: Изображение сгенерировано нейросетью "Шедеврум"