В воскресенье утром световые столбы засияли над Парнасом

Они образуются при отражении света от мельчайших кристалликов льда.

В ночь на воскресенье, 16 февраля, жители Парнаса стали свидетелями редкого и завораживающего природного явления — световых столбов.

Как сообщает Telegram-канал "Астро Фото Болото", около 4 часов утра в районе образовалась алмазная пыль, которая превратила свет фонарей в сияющие столбы, устремлённые в небо. Обилие уличного освещения создало эффект "светового леса". Вскоре после этого явления над Парнасом снова пошёл снег, добавив волшебства ночному пейзажу.

Световые столбы — это оптическое явление, представляющее собой вертикальные полосы света, тянущиеся вверх или вниз от источника света. Они образуются при отражении света от мельчайших кристалликов льда, взвешенных в воздухе.

Ранее Piter.TV сообщал, что световые столбы озарили небо недалеко от Стрельны.

Видео: Telegram-канал "Астро Фото Болото. Атмосферное"