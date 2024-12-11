Световые столбы озарили небо недалеко от Стрельны

Это редкое явление требует сильных морозов и высокой влажности.

В ночь на среду, 5 февраля, неподалеку от Стрельны (Санкт-Петербург) был замечен световой лес. Это редкое явление требует сильных морозов и высокой влажности. Кроме того, необходим яркий источник света – будь то искусственный объект или природные источники вроде Солнца, Луны, планет или звезд. В холодных условиях водяной пар, отражаясь в этих лучах, создает эффект "алмазной пыли".

Удачные фотографии световых столбов сделал Павел (@Pasha_NK): они были размещены в Telegram-канале "Астро Фото Болото".

Световые столбы, вероятно, еще не раз украсят небосвод Северной столицы. Синоптики обещают наступление настоящих февральских морозов: ночная температура опустится до -16 градусов, дневная – до -8 градусов. Стоит отметить, что такое атмосферное явление чаще всего наблюдается либо на рассвете, либо во время заката.

Ранее мы сообщили о том, что в трех районах Ленобласти ведется мониторинг ситуации с подтоплениями.

Фото: Telegram / АстроФотоБолото (@Pasha_NK)