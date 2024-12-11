В трех районах Ленобласти ведется мониторинг ситуации с подтоплениями

За ситуацией на водоемах наблюдает аварийно-спасательная служба, специалисты в сфере природных ресурсов, представители областных властей, администрации муниципальных образований и организации, ответственные за гидротехнические сооружения.

Обильные снегопады и последующее таяние снега привели к подъему уровня воды и подтоплению некоторых территорий Ленинградской области, включая придомовые участки, дороги и сады. Ведется непрерывный мониторинг водного уровня и проверка состояния плотин.

Вице-губернатор Михаил Ильин сообщил, что за ситуацией на водоемах наблюдает аварийно-спасательная служба, специалисты в сфере природных ресурсов, представители областных властей, администрации муниципальных образований и организации, ответственные за гидротехнические сооружения.

Особенное внимание уделяется Тосненскому, Выборгскому и Тихвинскому районам, а также Гатчинскому муниципальному округу. В этих местах дорожные службы, коммунальные предприятия и сотрудники водоканалов занимаются расчисткой дренажных каналов и откачкой воды.

Ситуацией управляют областное правительство, специализированные службы и местные администрации.

Ранее мы сообщили о том, что Ленобласть заняла 70 место в топе регионов по объему вкладов населения.

Фото: комитет правопорядка и безопасности Ленобласти