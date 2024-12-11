Ленобласть заняла 70 место в топе регионов по объему вкладов населения

Агентство "РИА Новости" представило рейтинг российских регионов по объему вкладов на душу населения на начало 2025 года. Ленинградская область оказалась на 70-й строчке итогового списка.
По данным на конец 2024 года общий объем вкладов населения составил 63,4 триллиона рублей. В среднем на каждого россиянина приходится около 434 тысяч рублей сбережений.
Однако в зависимости от региона эти показатели могут различаться в разы. Для анализа ситуации эксперты подготовили седьмой ежегодный рейтинг субъектов Российской Федерации по среднему размеру банковских вкладов населения.
Первое место в рейтинге заняла Москва, где объем вкладов на душу населения достигает 1,7 миллиона рублей. В пятерку лидеров также вошли Санкт-Петербург (821 тысяча рублей), Ненецкий автономный округ (631 тысяча), Магаданская область (593 тысячи) и Камчатский край (512 тысяч).
Ленинградская область заняла 70-е место в списке. Здесь объем вкладов на душу населения составляет 185 тысяч рублей. Примечательно, что за год количество вкладов в регионе увеличилось на 26%.
Замыкают рейтинг Республика Ингушетия (24 тысячи рублей на человека), Чеченская Республика (29 тысяч), Дагестан (52 тысячи), Карачаево-Черкесская Республика (70 тысяч) и Кабардино-Балкарская Республика (76 тысяч).
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Фото: Pxhere
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