Ленобласть заняла 70 место в топе регионов по объему вкладов населения

Первое место в рейтинге заняла Москва, где объем вкладов на душу населения достигает 1,7 миллиона рублей.

Агентство "РИА Новости" представило рейтинг российских регионов по объему вкладов на душу населения на начало 2025 года. Ленинградская область оказалась на 70-й строчке итогового списка.

По данным на конец 2024 года общий объем вкладов населения составил 63,4 триллиона рублей. В среднем на каждого россиянина приходится около 434 тысяч рублей сбережений.

Однако в зависимости от региона эти показатели могут различаться в разы. Для анализа ситуации эксперты подготовили седьмой ежегодный рейтинг субъектов Российской Федерации по среднему размеру банковских вкладов населения.

Первое место в рейтинге заняла Москва, где объем вкладов на душу населения достигает 1,7 миллиона рублей. В пятерку лидеров также вошли Санкт-Петербург (821 тысяча рублей), Ненецкий автономный округ (631 тысяча), Магаданская область (593 тысячи) и Камчатский край (512 тысяч).

Ленинградская область заняла 70-е место в списке. Здесь объем вкладов на душу населения составляет 185 тысяч рублей. Примечательно, что за год количество вкладов в регионе увеличилось на 26%.

Замыкают рейтинг Республика Ингушетия (24 тысячи рублей на человека), Чеченская Республика (29 тысяч), Дагестан (52 тысячи), Карачаево-Черкесская Республика (70 тысяч) и Кабардино-Балкарская Республика (76 тысяч).

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