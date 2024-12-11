В Кингисеппе завершилось строительство новых газопроводов

Теперь доступ к природному газу открыт для жителей частных домовладений Псковской улицы.

Компания "Газпром газораспределение Ленинградская область" завершила строительство газопровода и вводов по улице Псковской в Кингисеппе, сообщает пресс-служба организации.

Теперь доступ к природному газу открыт для жителей частных домовладений этой улицы. Пресс-служба администрации Ленинградской области напомнила, что подача заявок на догазификацию возможна через портал "Газпром газораспределение Ленинградская область".

В регионе уже заключено более 44 тысяч договоров на догазификацию, а газовые сети подведены к границам 36 794 земельных участков местных жителей.

Ранее мы сообщили о том, что клещи в Ленобласти проснулись в январе.

Фото: пресс-служба "Газпром газораспределение Ленинградская область"