Клещи в Ленобласти проснулись в январе

Особенную бдительность рекомендуется проявлять любителям сбора грибов, радующимся раннему появлению зимних опят в некоторых районах области.

Теплая зима спровоцировала преждевременное пробуждение клещей в Ленинградской области, предупреждают в пресс-службе Роспотребнадзора.

Особенную бдительность рекомендуется проявлять любителям сбора грибов, радующимся раннему появлению зимних опят в некоторых районах области.

Для предотвращения укусов клещей необходимо соблюдать ряд мер предосторожности: носить одежду, препятствующую проникновению насекомых; использовать репелленты для обработки открытых участков кожи и одежды; тщательно проверять себя и своих питомцев после прогулок на природе.

Важно помнить, что Ленинградская область относится к эндемичным зонам по клещевому вирусному энцефалиту, поэтому вакцинация является ключевым способом защиты, подчеркивают в Роспотребнадзоре.

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