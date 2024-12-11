Зимние опята собрали в Ленобласти

Фламмулина бархатистоножковая, которую часто называют зимним опенком, прекрасно подходит для приготовления вкусного и согревающего супа.

Грибники Ленинградской области продолжают свою деятельность даже зимой, о чем свидетельствуют фотографии, которыми они делятся в соцсетях.

Зима – не помеха для настоящих любителей тихой охоты. В холодные месяцы лес может порадовать необычными находками. Например, фламмулина бархатистоножковая, которую часто называют зимним опенком, прекрасно подходит для приготовления вкусного и согревающего супа, рассказывают участники группы "Грибы и Грибники СПб" в социальной сети "ВКонтакте".

Зимний урожай был собран грибниками в Ломоносовском районе Ленобласти.

Ранее мы сообщили о том, что зубастую утку заметили на канале Грибоедова.

Фото: ВКонтакте / Грибы и Грибники СПб (Елена Казакова)