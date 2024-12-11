Зубастую утку заметили на канале Грибоедова

В отличие от большинства уток, этот вид питается рыбой, а не растениями.

Петербургский биолог Павел Глазков заметил самку среднего крохаля на канале Грибоедова. Он объяснил в своём Telegram-канале "Каждой твари по паре", что в отличие от большинства уток, этот вид питается рыбой, а не растениями. У самки среднего крохаля крючкообразный клюв с острыми зубами, что делает их превосходными охотниками.

Специалист отметил, что крохали хорошо адаптировались к условиям Петербурга, в частности, к водной среде Финского залива. Они обладают высокой репродуктивной способностью: в одном гнезде может вырастать до 54 птенцов. Кроме того, у них есть способность заботиться не только о собственных детках, но и о чужих утках.

Глазков упомянул, что прошлым летом жительница Северной столицы нашла утку с 53 птенцами в районе Сестрорецка. Возможно, она отказалась улетать на зимнюю миграцию в Европу и осталась дома.

Ранее мы сообщили о том, что у кабанов в Ленобласти закончился гон.

Фото и видео: Telegram / Каждой твари по паре | Павел Глазков