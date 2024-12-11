У кабанов в Ленобласти закончился гон

Во время брачного периода самцы практически перестают есть, значительно теряют вес и могут утратить до четверти своей массы тела.

Период размножения у кабанов завершился: в стаде снова установилась власть матриарха. Биолог Павел Глазков поделился этой информацией в своём Telegram-канале "Каждой твари по паре". Он отметил, что самцы, известные как секачи, покидают стадо самок и до наступления следующей зимы будут жить холостяцкой жизнью.

Один из этих истощённых во время ухаживания за самками секачей попал в объектив камеры. Во время брачного периода самцы практически перестают есть, значительно теряют вес и могут утратить до четверти своей массы тела. Сейчас его главная цель — быстро восстановиться.

Самки кабанов также усиленно питаются, так как находятся в положении. Уже совсем скоро, ближе к середине весны, у них начнутся роды.

Ранее мы сообщили о том, что вяхири остались зимовать в Петербурге.

Фото: Telegram / Каждой твари по паре | Павел Глазков