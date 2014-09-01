Осень начнется в Петербурге с кратковременных дождей и гроз

Синоптики предупреждают, что ветер будет порывистым.

Первый день осени в Санкт-Петербурге и Ленинградской области не станет радовать хорошей погодой. По информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", в воскресенье, 1 сентября, в Петербурге и Ленобласти ожидаются кратковременные дожди, а ночью в отдельных районах обещают грозы и ливни. При грозе порывы ветра могут достигать до 14 метров в секунду.

Между тем, столбики термометров ночью покажут от +10 до +15 градусов, местами и вовсе +7. Днем в городе ожидается до +20 градусов по Цельсию, в Ленинградской области воздух прогреется до +23. Атмосферное давление будет повышаться.

Ранее Piter.TV сообщал, что ночь на 31 августа стала самой теплой в Петербурге за последние дни лета и августа.

Фото: Изображение сгенерировано нейросетью "Шедеврум"