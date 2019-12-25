Столбики термометров поднялись до отметки в 20,4 градуса тепла.

Ночь на 31 августа стала самой теплой в Петербурге за последние дни лета и августа. Об этом сообщил в своем Telegram-канале главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

"Сколько интересного в погоде дают последние дни лета для нашего региона. Как и предполагал, борьба за лидерство по температуре для отдельных дней продолжается" Синоптик Александр Колесов

Специалист отметил, что в ночь на 31 августа температура воздуха в Санкт-Петербурге не понизилась ниже +20,4 градусов, перекрыв самую теплую ночь до этого 26 августа (+18,1 градусов). Поэтому она становится самой теплой в августе, и рекордной для 31 августа за весь ряд наблюдений. До этого самая высокая температура воздуха (+17,9 градусов) для 31 августа наблюдалась лишь в 1938 году.

Отметим, что холодный атмосферный фронт продолжает подступать к Петербургу. Синоптик прогнозирует дожди к вечеру субботы, при этом столбики термометров будут показывать выше +27 градусов.

"Сколько успеет выпасть дождя до 21:00 вечера — это интересно, так как количество осадков отмеченных за месяц в Санкт-Петербурге может перейти отметку в 200% от нормы" Синоптик Александр Колесов

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Фото: Piter.TV