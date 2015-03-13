Перепуганный лось бегал по Невскому району и упал в Неву

Утро в Петербурге начинается не с кофе, а с лося на улице Невзоровой. Прохожие, заметив животное, сразу обратились в экстренные службы. Однако поимку сохатого осложнило его постоянное передвижение.
Специалисты мобильной экологической службы приехали оперативно, но поймать лося даже в огороженном дворе на улице Седова не смогли. Он вырвался и побежал по своим делам.
Как пишет 78.ru, "сбежавший лось" — лосиха, которая вышла на променад рядом с метро "Елизаровская" утром субботы. Перепуганная сохатая в итоге прыгнула в Неву, где сотрудникам МЧС все-таки удалось ее поймать.
Отметим, что в Ленинградской области начался гон лосей, поэтому повысились риски для жителей и гостей региона встретиться с глазу на глаз с диким животным.
Ранее Piter.TV сообщал, что в Новой Ладоге спасатели помогли лосенку выбраться из реки.
Видео: Telegram / "1703"
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