Перепуганный лось бегал по Невскому району и упал в Неву

Сохатого заметили возле станции "Елизаровская".

Утро в Петербурге начинается не с кофе, а с лося на улице Невзоровой. Прохожие, заметив животное, сразу обратились в экстренные службы. Однако поимку сохатого осложнило его постоянное передвижение.

Специалисты мобильной экологической службы приехали оперативно, но поймать лося даже в огороженном дворе на улице Седова не смогли. Он вырвался и побежал по своим делам.

Как пишет 78.ru, "сбежавший лось" — лосиха, которая вышла на променад рядом с метро "Елизаровская" утром субботы. Перепуганная сохатая в итоге прыгнула в Неву, где сотрудникам МЧС все-таки удалось ее поймать.

Отметим, что в Ленинградской области начался гон лосей, поэтому повысились риски для жителей и гостей региона встретиться с глазу на глаз с диким животным.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Новой Ладоге спасатели помогли лосенку выбраться из реки.

Видео: Telegram / "1703"