В Новой Ладоге спасатели помогли лосенку выбраться из реки

Сотрудники достали животное из воды и вернули обратно в лес.

Утро субботы, 10 августа, выдалось у спасателей ПСО города Новая Ладога выдалось занимательным. Стая собак загнала лосенка в реку Волхов в районе туристической базы "Поплавок".

На кадрах, опубликованных Аварийно-спасательной службой Ленинградской области, видно, что лосенок был сильно напуган. Но все же сотрудникам поисково-спасательного отряда удалось подобраться к молодому животному и постепенно вытянуть малыша на берег. Чуть позже спасатели, сотрудники Госохотнадзора и представители охраны туристической базы транспортировали животное в родной и безопасный лес.

Ранее Piter.TV сообщал, что под Выборгом взрослый лось попал в "плен" болота. На помощь ему вовремя пришли специалисты комитета по животному миру Ленинградской области и егеря.

Фото и видео: ВКонтакте / Аварийно-спасательная служба Ленинградской области