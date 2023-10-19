В Ленобласти спасли тонущего в болоте лося

Из "плена" его вызволяли несколько человек.

Взрослй лось попал в "плен" болота в поселке Уткино (Выборгский район, Ленинградская область). На помощь ему вовремя пришли специалисты комитета по животному миру Ленинградской области и егеря.

"Что ни пятница, то спасение лосей в Выборгском районе. Грибники рядом с поселком Уткино первыми обнаружили лося, попавшего в беду. Спасибо всем причастным" пресс-служба комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области

Спасали лося сразу несколько человек: на рога и шею ему закинули веревки, аккуратно вытянув на сушу. После животное спокойно отправилось по своим делам дальше.

Ранее Piter.TV сообщал, что огромного дикого кабана заметили у парка Песчанка во Всеволожске.

Видео и фото: пресс-служба комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области