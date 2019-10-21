Огромного дикого кабана заметили у парка Песчанка во Всеволожске

Очередной лесной гость решил подыскать себе комфортное место для жительства во Всеволожском районе.

Нашествие диких кабанов во Всеволожском районе Ленинградской области продолжается. Местные жители в начале и середине июня видели их в окрестностях Бугров, Мурино и деревни Мендсары. Теперь вот заметили и во Всеволожске.

Как сообщил очевидец в ВК-сообществе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб", дикий кабан бродил возле парка Песчанка. На кадрах заметно, что зверь пытается прорваться через ограду, однако безуспешно.

Напомним, что летом дикие кабаны выходят на поиски пищи, чтобы набрать жировые запасы к зимнему периоду, поэтому могут выходить к людям. В Северо-Западном управлении Росприроднадзора напоминают, что встреча с самкой и поросятами может быть опасной для человека. Заметив стадо кабанов, нужно немедленно уйти на безопасное расстояние.

Ранее Piter.TV сообщал, что в лесу Всеволожского района вредный кабан оказался гурманом и отказался есть белые грибы.

Видео: ВКонтакте / "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"