Видео из Гонконга: Дикий кабан набросился на женщину в метро

Женщину отбили полицейские и вызвали скорую.

В Гонконгском метро дикий кабан ворвался в метро и ранил 49-летнюю женщину.

Сообщается, что ЧП произошло в районе в Сайвань в Гонгконге. Дикое животное ворвалось в вестибюль и в панике начал бегать по вестибюлю метро, при этом он напал на женщину и серьезно ранил ее. Женщину отбили у кабана сотрудники полиции и очевидцы. Женщину с ранами госпитализировали в больницу.

Кабана загнали в угол и поймали. Прибывшие на место происшествия специалисты усыпили животное и увезли.

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Видео: Homie Tse

Фото: Twitter