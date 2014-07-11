В воскресенье в Петербурге и Ленобласти будет тепло и дождливо

Воскресенье в Санкт-Петербурге и Ленинградской области будет стабильным. По информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", столбики термометров 17 ноября даже ночью покажут плюсовую температуру.
Синоптики обещают облачно с прояснениями. Ночью небольшой, местами умеренный дождь, днем местами небольшой дождь. Ветер юго-западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха в течение суток до +6 градусов. Атмосферное давление будет понижаться.
Ранее Piter.TV сообщал, что аргентинский удав из Ленинградского зоопарка показал, как нужно уходить от проблем.
Изображение сгенерировано нейросетью "Шедеврум"
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