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В воскресенье в Петербурге и Ленобласти будет тепло и дождливо
Сегодня, 18:52
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В воскресенье в Петербурге и Ленобласти будет тепло и дождливо

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Днём температура воздуха поднимется до +6 градусов.

Воскресенье в Санкт-Петербурге и Ленинградской области будет стабильным. По информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", столбики термометров 17 ноября даже ночью покажут плюсовую температуру.

Синоптики обещают облачно с прояснениями. Ночью небольшой, местами умеренный дождь, днем местами небольшой дождь. Ветер юго-западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха в течение суток до +6 градусов. Атмосферное давление будет понижаться.

Ранее Piter.TV сообщал, что аргентинский удав из Ленинградского зоопарка показал, как нужно уходить от проблем.

Изображение сгенерировано нейросетью "Шедеврум"

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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