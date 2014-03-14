В Петербурге стартовала подготовка к зимнему сезону

Этой зимой в Петербурге будут работать 11 стационарных снегоплавильных пунктов и семь стационарных инженерно-оборудованных снегоприемных пунктов.

До 15 октября ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" подготовит 18 "снежных" пунктов города к новому зимнему сезону. Об этом рассказали в пресс-службе организации 27 августа.

Этой зимой в Петербурге будут работать 11 стационарных снегоплавильных пунктов (ССП) и семь стационарных инженерно-оборудованных снегоприемных пунктов (СИСП). Общая производительность всех объектов составит 101,5 тыс. "кубов" снега в сутки.

Для подготовки ССП и СИСП к началу нового зимнего сезона рабочие очистят песколовки и снегоплавильные камеры от песка, камней и мусора, которые поступали с городских улиц вместе со снегом, промоют сети водоотведения и очистят канализационные насосные станции. Также необходимо провести комплекс работ по техническому обслуживанию и ремонту основного и вспомогательного оборудования, выполнить калибровку и поверку систем измерения объема снежных масс.

Особого внимания при подготовке к зиме требует насосное оборудование и напорные трубопроводы – это критически важные элементы работы сооружений. Пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"

Ранее на Piter.TV: в Ленобласти общая готовность инфраструктурных объектов и коммуникаций к зиме превысила 65%.

Фото: пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"