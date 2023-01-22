В Ленобласти общая готовность инфраструктурных объектов и коммуникаций к зиме превысила 65%

На подготовку объектов теплоснабжения из бюджета области выделено порядка 700 млн рублей.

В Ленинградской области общая готовность инфраструктурных объектов и коммуникаций к зиме превысила 65%: всего нужно подготовить к зиме более 2 тысяч км теплосетей, 720 котельных и 4,7 тыс.км газопроводов. Об этом рассказали в администрации Ленобласти.

В Волховском районе уже завершен капитальный ремонт участка центральной теплотрассы в селе Колчаново. Проведены гидравлические испытания. Работы выполнены по региональной программе "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области".

На подготовку объектов теплоснабжения из бюджета области выделено порядка 700 млн рублей, что в 1,5 раза превышает сумму, выделенную в прошлом году. Также предусмотрено финансирование работ за счет ресурсоснабжающих организаций.

Фото: администрация Ленобласти