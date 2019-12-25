Россиянам спрогнозировали рекордные снегопады в предстоящую зиму

Зима в России будет теплой, но может побить рекорды по количеству снега.

Предстоящей зимой в России может выпасть рекордное количество снега, несмотря на ожидаемую теплую погоду. Такой прогноз в беседе с ИС "ВЕСТИ" озвучил ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН Алексей Карнаухов.

По оценке специалиста, сезон может оказаться мягче обычного, однако это не исключает сильных снегопадов, которые способны привести к рекордным показателям по объему осадков.

Карнаухов также предположил, что снежный покров будет периодически таять в течение зимы. Подобная ситуация наблюдалась в России на протяжении последних лет.

По словам ученого, в России ожидается сравнительно мягкая зима, тогда как в некоторых других регионах мира климатическое явление Эль-Ниньо может привести к засухам и наводнениям.

Ранее Piter.TV сообщал, что зима в Петербурге побила рекорд тридцатилетней давности.

Фото: Piter.TV (создано с помощью "Шедеврум")