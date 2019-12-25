Зима в Петербурге побила рекорд тридцатилетней давности

Синоптик Колесов подвёл итоги уникальной зимы: 60 дней без оттепели.

Зима 2025–2026 годов в Петербурге вошла в историю наблюдений: с 29 декабря до 27 февраля в городе не было ни одной оттепели. Как рассказал главный синоптик Александр Колесов, такой длительный период без плюсовой температуры — всего третий случай с 1881 года.

В своём Telegram-канале Колесов отметил, что последний день зимы удивил горожан моросящим дождём и температурой +2…+3 градуса, но это не отменяет уникальности уходящего сезона.

Морозная погода установилась в Санкт-Петербурге с 29 декабря — это был первый день, когда максимальная температура в городе не превысила -0,8 градуса. И длилась она до вчерашнего дня, когда в 6 утра температура повысилась до +0,3. Александр Колесов, главный синоптик Петербурга

Таким образом, период без оттепели продлился ровно 60 дней. Если считать по средней суточной температуре, которая ушла в минус уже 28 декабря, то выходит 61 день.

Синоптик привёл данные наблюдений с 1881 года:

1892–1893 годы — абсолютный рекорд: 87 дней без оттепели (с 3 декабря по 27 февраля).

1995–1996 годы — 67 дней (с 18 декабря по 22 февраля).

2025–2026 годы — 60 дней.

Для сравнения: даже в блокадную зиму 1941–1942 годов оттепелей не было 53 дня (5 и 6 января температура поднималась выше нуля). Правда, март 1942 года выдался аномально холодным, и с его учётом период достигает 76 дней.

Также Колесов напомнил о зимах 1938 года (54 дня), 1987 и 2009 годов (по 51 дню).

Но мы сейчас рассматриваем только зимний период, поэтому можно отметить, что в этом году зима в Санкт-Петербурге уникальная, особенно в период глобального потепления. Александр Колесов, главный синоптик Петербурга

Фото: Piter.TV (создано с помощью "Шедеврум")