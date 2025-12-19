Специалисты предотвратили незаконный слив отходов в канализацию в Невском районе

Незаконно сливавший отходы водитель был незамедлительно передан сотрудникам полиции для дальнейших разбирательств.

В Петербурге утром 12 января удалось предотвратить серьезное экологическое правонарушение. Сотрудники оперативной группы ООО "Охранная организация "Каскад"", проводящие обычный рейд по маршруту, заметили и задержали водителя автоцистерны, который занимался незаконным сливом отходов в канализационную систему на Тополиной аллее, дом 27, в Невском районе. Об этом информирует spb.aif.ru со ссылкой на пресс-службу ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".

Сразу после обнаружения факта правонарушения на место прибыла бригада "Водоканала Санкт-Петербурга". Представители службы провели отбор образцов воды из канализационного люка и емкости автоцистерны для лабораторных исследований.

Незаконно сливавший отходы водитель был незамедлительно передан сотрудникам полиции для дальнейших разбирательств. В пресс-службе "Водоканала" напомнили, что подобные нарушения правил утилизации отходов чреваты серьезными последствиями: юридические лица могут столкнуться со штрафами до 250 тысяч рублей либо временной приостановкой деятельности сроком до трех месяцев.

Граждан призывают сообщать обо всех случаях выявления сброса загрязнений в канализацию по горячей линии "Водоканала" по номеру телефона: 305-09-09 или обращаться в правоохранительные органы.

Фото: пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"