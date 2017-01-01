В Петербурге усилят штат дворников после Нового года

Сейчас в распоряжении районных жилищных агентств находятся 1246 единиц уборочной техники, вся она подготовлена к зиме.

В Санкт-Петербурге наблюдается дефицит дворников, связанный с оттоком мигрантов. Штат коммунальных служб укомплектован лишь на 90%, сообщает "Петербургский дневник" со ссылкой на председателя Жилищного комитета Дениса Удода. Несмотря на это, городские власти уверены, что готовы к зиме.

После переработки технологического регламента, добавления операций, увеличения трудоемкости некоторых процессов в ведомстве решили поэтапно увеличивать численность дворников в городе. Как заявил Удод, с Нового года штат пополнится 1000 сотрудниками, а ещё на 1000 — с 1 июля. Поиск дополнительного персонала осложняется низким уровнем безработицы в городе.

В то же время вся уборочная техника (1246 единиц) уже подготовлена к зимнему сезону и готова к работе. Налажена система ремонта и замены вышедшей из строя техники, что гарантирует бесперебойную работу коммунальных служб. Удод подчеркнул, что для повышения эффективности работы был пересмотрен технологический регламент уборки, а также увеличена трудоемкость некоторых процессов.

Ранее Piter.TV сообщал, что петербуржцам рассказали, как специалисты "Мостотреста" борются с обледенением на переправах.

Фото: Piter.TV