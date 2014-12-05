Петербуржцам рассказали, как специалисты "Мостотреста" борются с обледенением на переправах

Специалисты напоминают, что даже в местах, где лед не виден, снег создает опасность скольжения.

В пресс-службе СПб ГБУ "Мостотрест" сообщили, что специалисты уделяют особое внимание обработке мостов и путепроводов противоголедными средствами. Эти элементы обрабатываются специальными реагентами в первую очередь, поскольку они быстрее замерзают из-за близкого расположения к воде.

Несмотря на эти меры, "Мостотрест" призывает жителей и гостей города проявлять особую бдительность и осторожность при движении по мостам, путепроводам и транспортным развязкам в условиях зимы.

Специалисты напоминают, что даже в местах, где лед не виден, снег создает опасность скольжения. Поэтому важно контролировать скорость передвижения, носить удобную обувь и быть максимально внимательным.

Ранее мы сообщили о том, что День мостостроителя утвержден в Петербурге.

Фото: "Мостотрест"