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Антигололедная соль к зиме обойдется Петербургу в 680 млн рублей
Сегодня, 20:28
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Антигололедная соль к зиме обойдется Петербургу в 680 млн рублей

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Планируется приобрести 79,3 тыс. тонн вещества.

СПб ГБУ "Центральное управление региональных дорог и благоустройства" объявило тендер на закупку антигололедной соли на 679,8 млн рублей к зиме. Планируется приобрести 79,3 тыс. тонн вещества. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок 5 августа.

Заявки принимаются до 23 августа. Также отмечается, что гарантия на молотую соль должна составлять 2 года. Порядка 5,8 тонн товара учреждение хочет получить в специализированном контейнере, а остальное – навалом. Контракт будет действовать до 30 апреля следующего года. 

Прошедшей зимой службы начали использовать чаще реагент "Бионорд", который борется уже с образовавшейся наледью. В садах и парках Петербурга применяются песок и гравийная крошка.

Фото: Piter.TV

Теги: зима в петербурге, соль на улицах города
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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Kukolshhikova Leonida
Сегодня 21:46

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