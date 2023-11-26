Антигололедная соль к зиме обойдется Петербургу в 680 млн рублей

СПб ГБУ "Центральное управление региональных дорог и благоустройства" объявило тендер на закупку антигололедной соли на 679,8 млн рублей к зиме. Планируется приобрести 79,3 тыс. тонн вещества. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок 5 августа.
Заявки принимаются до 23 августа. Также отмечается, что гарантия на молотую соль должна составлять 2 года. Порядка 5,8 тонн товара учреждение хочет получить в специализированном контейнере, а остальное – навалом. Контракт будет действовать до 30 апреля следующего года.
Прошедшей зимой службы начали использовать чаще реагент "Бионорд", который борется уже с образовавшейся наледью. В садах и парках Петербурга применяются песок и гравийная крошка.
Фото: Piter.TV
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