Антигололедная соль к зиме обойдется Петербургу в 680 млн рублей

Планируется приобрести 79,3 тыс. тонн вещества.

СПб ГБУ "Центральное управление региональных дорог и благоустройства" объявило тендер на закупку антигололедной соли на 679,8 млн рублей к зиме. Планируется приобрести 79,3 тыс. тонн вещества. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок 5 августа.

Заявки принимаются до 23 августа. Также отмечается, что гарантия на молотую соль должна составлять 2 года. Порядка 5,8 тонн товара учреждение хочет получить в специализированном контейнере, а остальное – навалом. Контракт будет действовать до 30 апреля следующего года.

Прошедшей зимой службы начали использовать чаще реагент "Бионорд", который борется уже с образовавшейся наледью. В садах и парках Петербурга применяются песок и гравийная крошка.

Фото: Piter.TV