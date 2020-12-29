Используемые на улицах Петербурга реагенты имеют лицензию и стандарт качества

Этой зимой от Литейного проспекта до Смольной набережной применяют реагент "Бионорд".

Реагенты, которые используют на улицах Петербурга для борьбы с наледью, имеют лицензию и стандарт качества. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург" 28 ноября, ссылаясь на вице-губернатора Евгения Разумишкина.

Этой зимой от Литейного проспекта до Смольной набережной применяют реагент "Бионорд". По словам вице-губернатора, в прошлом году на него "были хорошие отзывы".

Он незаменим в борьбе с наледью, которая уже образовалась. Надеюсь, что этого будет минимальное количество. Евгений Разумишкин, вице-губернатор Петербурга

Кроме того, Евгений Разумишкин отметил, что в садах и парках города соль не применяют – только песок и гравийную крошку, а все используемые реагенты имеют лицензию и стандарт качества, за чем ведется строгий надзор.

Напомним, что вчера, 27 ноября, в Северной столице объявляли "желтый" уровень опасности из-за погодных условий. Он продлился до 09:00 28 ноября и стал причиной 10-балльных пробок.

Губернатор Александр Беглов призвал работодателей по возможности перевести сотрудников на дистанционный режим работы, пока город будут очищать от снежного покрова. Для этих целей коммунальные службы работают в усиленном режиме.

Фото: Piter.TV