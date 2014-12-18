Губернатор Петербурга призвал жителей свести поездки к минимуму из-за снегопада

До города на Неве дошел циклон, который натворил немало бед на юге России.

Губернатор Петербурга Александр Беглов призвал жителей по возможности отказаться от поездок по городу. Градоначальник подчеркнул, что сейчас коммунальные и дорожные службы ликвидируют последствия снежного циклона. Об этом глава Северной столицы сообщил в своем tg-канале.

До города на Неве дошел ветер, который натворил немало бед на юге России. Губернатор предупредил, что в ближайшие дни в Петербурге ожидается еще один мощный снегопад.

Беглов попросил работодателей по возможности перевести сотрудников на дистанционный режим работы. Также градоначальник призвал водителей пересесть с личного транспорта на общественный, чтобы дорожные службы смогли очистить главные магистрали города от снега.

Сейчас коммунальные службы работают в усиленном режиме. Но ситуация на дорогах по-прежнему сложная. По данным сервиса "Яндекс.Карты", сейчас пробки на дорогах составляют пять баллов.

После снегопада коммунальщикам предстоит очистить от снега 13 тыс. кровель домов. В городе есть всего 550 кровельщиков. Дополнительно к ликвидации последствий снегопада могут быть привлечены почти две тыс. работников.

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Фото: Piter.tv