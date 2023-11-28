Недалеко от "Чкаловской" пожилой мужчина разбил голову при падении на скользком тротуаре

Ему помогли росгвардейцы, которые оказали доврачебную помощь.

Недалеко от метро "Чкаловская" пожилой мужчина разбил голову, упав на скользком тротуаре. Росгвардейцы оказали ему доврачебную помощь, сообщили в пресс-службе вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти.

Во время несения службы недалеко от метро Чкаловская росгвардейцы увидели пожилого мужчину, который поскользнулся и при падении разбил голову. Военнослужащие вызвали скорую помощь, после чего обработали рану перекисью водорода, наложили повязку с йодом на голову и зафиксировали ее с помощью бинта, благодаря чему кровотечение было остановлено.

Росгвардейцы дождались прибытия скорой помощи и передали пострадавшего медикам.

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Фото и видео: пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии