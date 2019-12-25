Губернатор провел экстренное совещание членов правительства Петербурга из-за снегопада

Глава Северной столицы призвал работодателей перевести сотрудников на удаленную работу из-за непогоды.

Губернатор Петербурга Александр Беглов провел экстренное совещание членов правительства города в связи с большим снегопадом. Чиновники обсудили, как в Северной столице будут ликвидировать последствия снежного циклона. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города на Неве.

Градоначальник потребовал уделить внимание уборке территорий социальных объектов – необходимо очистить от сугробов подходы к детским садам, школам, поликлиникам, пешеходным переходам. Кроме того, Беглов поручил убрать снег на набережных и мостах.

Глава Северной столицы призвал работодателей перевести сотрудников на удаленную работу из-за непогоды, если у компании есть такая возможность.

За сутки высота снежного покрова в Петербурге достигла 15,5 сантиметра. Сейчас снег в городе продолжает идти. Коммунальные службы уже второй день работают в усиленном режиме.

Ночью снег убирали 860 спецмашин и 350 дворников. Из города вывезли почти 8 тыс. "кубов" снега.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге 28 ноября ожидаются короткое тепло и кратковременный снег.

Фото: Piter.tv