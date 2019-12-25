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В Петербурге 28 ноября ожидаются короткое тепло и кратковременный снег
Сегодня, 7:54
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге 28 ноября ожидаются короткое тепло и кратковременный снег

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Температура воздуха 28 ноября в Петербурге 0…-2 градуса.

Во вторник Северная столица будет ощущать влияние циклона, центр которого к исходу дня окажется над восточной частью Балтийского моря.

Как рассказал ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус, из-за циклона в регионе ожидается облачная погода, местами пройдёт снег, на дорогах и тротуарах гололедица.

Температура воздуха 28 ноября в Петербурге 0…-2 градуса, по Ленобласти 0…-5 градусов. Ветер восточный 5-10 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 753 мм рт. ст., что ниже нормы.

В среду ожидается без существенных осадков и -5…-7 градусов.

Фото: Piter.tv

Теги: ноябрь, погода, снег
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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