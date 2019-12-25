В Ленобласти 28 ноября в большинстве районов пройдёт снег

Днём в регионе 0...-5 градусов.

В Ленинградской области во вторник, 28 ноября, ожидается облачная, днём с прояснениями погода. Об это рассказали в ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В регионе в большинстве районов ночью пройдёт сильный снег, днём местами небольшой. Ночью местами метель. Ветер ночью северо-восточный, восточный 7-12 м/с, местами порывы 15-18 м/с, днём восточный, юго-восточный 6-11 м/с.

Температура воздуха ночью -4...-9 градусов, местами до -12, днём 0...-5 градусов. На дорогах гололедица, сложная обстановка.

Фото: МЧС; pxhere