В Роспотребнадзоре рассказали, как защитить домашних животных от реагентов 

Зимние реагенты, используемые для борьбы с гололёдом, могут представлять опасность для лап домашних животных. Ветеринарные эксперты рекомендуют владельцам собак и кошек принимать ряд мер предосторожности. Подробные инструкцию, как обезопасить животных на время зимы, опубликовали в Роспотребнадзоре по Санкт-Петербургу.
Тщательное мытьё: после каждой прогулки необходимо тщательно мыть не только лапы, но и живот питомца, чтобы удалить реагенты.
Выбор маршрута: для прогулок лучше выбирать парки и лесные зоны, где использование реагентов менее интенсивно.
Специальная обувь: использование специальной обуви для собак поможет защитить их лапы от контакта с химикатами.
Защитный воск: перед прогулкой можно обработать лапы питомца защитным воском, создающим барьерный слой.
Если следовать этим рекомендациям, то это поможет сохранить здоровье лап четвероногих друзей зимой.
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Фото: пресс-служба Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу
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