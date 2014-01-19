В Роспотребнадзоре рассказали, как защитить домашних животных от реагентов 

Для прогулок лучше выбирать парки и лесные зоны.

Зимние реагенты, используемые для борьбы с гололёдом, могут представлять опасность для лап домашних животных. Ветеринарные эксперты рекомендуют владельцам собак и кошек принимать ряд мер предосторожности. Подробные инструкцию, как обезопасить животных на время зимы, опубликовали в Роспотребнадзоре по Санкт-Петербургу.

Тщательное мытьё: после каждой прогулки необходимо тщательно мыть не только лапы, но и живот питомца, чтобы удалить реагенты.

Выбор маршрута: для прогулок лучше выбирать парки и лесные зоны, где использование реагентов менее интенсивно.

Специальная обувь: использование специальной обуви для собак поможет защитить их лапы от контакта с химикатами.

Защитный воск: перед прогулкой можно обработать лапы питомца защитным воском, создающим барьерный слой.

Если следовать этим рекомендациям, то это поможет сохранить здоровье лап четвероногих друзей зимой.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Петербурге усилят штат дворников после Нового года.

Фото: пресс-служба Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу