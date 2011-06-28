Пешеходов и водителей просят на улице соблюдать особую внимательность и осторожность.

В Петербурге "желтый" уровень погодной опасности объявлен почти на сутки. Об этом жителей и гостей Северной столицы предупредила городская администрация.

Днём 27 ноября в Петербурге ожидается усиление северно-восточного и северного ветра, а вечером и ночью – сильный снег. В связи с этим Росгидрометцентр вводит 27 ноября с 15:00 "желтый" уровень. Он объявляется для того, чтобы привлечь внимание городских служб и жителей к потенциально опасной погоде. Неблагоприятные условия, по прогнозу, продлятся до 28 ноября (до 9:00).

Пешеходов и водителей просят на улице соблюдать особую внимательность и осторожность.

К концу дня в городе ожидается усиление снега.

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