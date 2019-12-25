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В Петербурге 27 ноября ожидается снегопад
Сегодня, 7:54
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге 27 ноября ожидается снегопад

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Вечером снег пойдёт более интенсивно.

На погоду Северной столицы 27 ноября окажет влияние северная периферия активного южного циклона, центр которого в середине дня окажется над западом Центрального округа.

Как рассказал ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус, небо над берегами Невы продолжат закрывать плотные облака, пройдёт небольшой снег, который вечером станет более интенсивным.

Температура воздуха в Петербурге -2…-4 градуса, по Ленобласти -2…-7 градусов. Ветер северо-восточный 5-10 м/с, порывистый.

Во вторник временами будет идти снег и -1…-3 градуса.

Фото: Piter.tv

Теги: ноябрь, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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