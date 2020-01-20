Комитет по благоустройству Петербурга показал, как в городе круглосуточно борются со снегом

Согласно регламенту, сначала очищают основные магистрали Северной столицы, остановки общественного транспорта и выходы из метрополитена.

Городской комитет по благоустройству показал, как в Петербурге дворники и техника круглосуточно устраняют последствия сильного снегопада, прошедшего 27 ноября. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург" 30 ноября.

Согласно регламенту, сначала очищают основные магистрали Северной столицы, остановки общественного транспорта и выходы из метрополитена. Кроме того, в первую очередь убирают социально значимые объекты (детские сады, школы, поликлиники и больницы).

Комитет по благоустройству Петербурга показал, как дорожные рабочие расчищают путь для транспорта и пешеходов.

Плотный трафик не позволяет быстро вывозить снег, сейчас его сдвигают к краям дороги, чтобы ночью вернуться и убрать начисто. Накануне на утилизацию отправлено 31 тыс. кубометров зимних осадков. Пресс-служба комитета по транспорту Петербурга

В это же время садовники расчищают дорожки в парках, для чего используют не соль и химические реагенты, а песок. На парковках, бульварах и в скверах устраняют сугробы 289 тракторов и грузовиков садово-парковых предприятий, 981 специалист.

В Петроградском районе чистить улицы проблематичнее из-за плотно припаркованных машин. Дорожники максимально аккуратно убирают снег, проводя технику между автомобилями на Большом проспекте П. С.

К сильному снегопаду готовились заранее. Сначала дороги посыпали песком, солью или другими реагентами, затем подмели, а после занялись раздвижением снега. В конце снег собирали и вывезли в снегоплавильные пункты.

В первую очередь все внимание к набережным, путепроводам, тротуарам, пешеходным переходам и подходам к объектам образования и здравоохранения. Чтобы обеспечить безопасность всех участников движения, дорожные поверхности обрабатываются противогололедными материалами. Пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга

В ведомстве напомнили, что дежурная служба работает круглосуточно. Если позвонить по номеру телефона 314-60-13, то можно задать вопрос по уборке улиц или оставить заявку.

В случае, если петербуржцев не устраивает качество уборки дороги, получится обратиться в соответствующие инстанции. В частности, при плохой уборке дворов нужно связаться с районным жилищных агентством (ГУЖА), дорог – с комитетом по благоустройству, а самого дома – с управляющей компанией.

Ранее губернатор Северной столицы Александр Беглов собрал экстренное совещание с чиновниками в связи с неблагоприятными погодными условиями. Градоначальник призвал работодателей по возможности перевести часть сотрудников на удаленную работу в ближайшие дни, пока будет проводиться интенсивная уборка городских улиц.

Фото: комитет по благоустройству Петербурга