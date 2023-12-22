Брусчатку на Дворцовой площади намерены обновить

Нередко деталей не хватает, поскольку туристы и горожане забирают их в качестве сувениров.

На Дворцовой площади в Петербурге продолжается восстановление поврежденных участков брусчатки. Об этом 9 апреля пишет телеканал "Санкт-Петербург".

Отмечается, что на участках, где камни сдвинуты или деформированы, их вытаскивают и укладывают заново. Однако нередко деталей не хватает, поскольку туристы и горожане забирают их в качестве сувениров.

Многие считают что это историческая брусчатка уложенная при Екатерине II, но это ошибка, и она была уложена в 1977 году. И она, грубо говоря, поддерживает внешний вид Дворцовой. Елена Лисниченко, главный специалист отдела по содержанию дорог комитета по благоустройству Петербургу

За весенне-летний период 2024 года комитет по благоустройству Петербурга планирует восстановить 200 "квадратов" поврежденной брусчатки, и не только на Дворцовой площади.

Ранее мы рассказывали о том, что обновленную Ржевскую площадь откроют в июле 2024 года.

Фото: Piter.TV