Обновлённую Ржевскую площадь откроют в июле 2024 года

Центр площади уже практически готов для установки памятного монумента, посвящённого 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Обновлённая Ржевская площадь откроется в июле текущего года. По информации пресс-службы администрации Красногвардейского района, на данный момент на площади уже функционирует круговое движение для автомобилей. Исходя из пожеланий местных жителей, скоро будут обозначены все пешеходные переходы.

Центр площади уже практически готов для установки памятного монумента, посвящённого 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

После установки памятника, начнутся работы по асфальтированию тротуаров и дорог в районе площади, а также благоустройству, включая создание газонов, посадку деревьев и кустарников.

Ранее фасад дома на Пискаревском проспекте, в который прилетел БПЛА, начали восстанавливать.

Фото: Telegram / Пресс-сек Красногвардейского